SINIRDAKİ GÜVENLİK ÖNLEMİ VE DUVAR ÖRME ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

GÖÇMENLERİN yasa dışı geçişlerinin engellenmesi için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde başlatılarak, Van'ın Çaldıran ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar olan İran hattındaki 560 kilometrelik sınıra modüler beton duvar örülüyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İller İdaresi Genel Müdürü H. Kürşat Kırbıyık, Terörle Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve gazeteciler, duvarın örüldüğü sınır bölgesine gelirken, havadan da inceleme yapıldı.

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinden başlatılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesi hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları devam ederken, tedbirler de artırılıyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İller İdaresi Genel Müdürü H. Kürşat Kırbıyık, Terörle Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve gazeteciler, duvarın örüldüğü sınır bölgesine geldi. Ulusal ve uluslararası gazete, televizyon ile haber ajansından gelen gazeteciler, 3 helikopterle sınır hattını havadan gördü. İlk olarak Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki sınır duvarının yapıldığı alanı ziyaret eden yetkililer, daha sonra çalışmaların birinci etabı olan sınır hattında, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 98 kişilik mayın arama ekibinin mayın çalışmalarını denetledi. Vali Bilmez, duvarın örüleceği alanda şu ana kadar yapılan çalışmalarda 3 bin 500 mayının tespit edilip, etkisiz hale getirildiğini söyledi.

SINIR HATTI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yetkililer, daha sonra sınırın sıfır noktasındaki Hangedik Hudut Karakolu'na gelip, askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Komando birliklerinin ise sınırda 724 devriye atıp, mayın taramalarını sürdürdüğü belirtildi. 179 hudut hattına gelen yetkililer, burada 64 kilometrelik alanda yapılan ve şu ana kadar 6 kilometresi biten duvar alanında 6'ncı Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Osman Develi'den bilgi aldı. Komutanlar, sınırda alınan önlemler, yapılan kule ve duvar çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sorumluluk alanındaki sınır hattı hakkında bilgi veren 6'ncı Hudut Tugay Komutanı Albay Ertuğrul, Tugayımız 295 kilometrelik İran hududunun sorumluluğunu 6 hudut taburu, 3 komando taburu emrine ve desteğine verilen keşif birlikleri ve zırhlı araçlarla korumaya devam etmektedir dedi.

SINIR HATTINDAKİ DUVARA ENGEL OLAN 16 BİN MAYIN TEMİZLENECEK

Vali Bilmez ise güvenlik güçlerinin sınır hattında gerekli tüm önlemleri aldığını belirterek, Sınır hattında 64 kilometrelik duvar yapımı gerçekleşecek. 3 etap şeklinde, 3 ayrı firma sahada çalışmakta. Birinci etapta mayın arama- taraması yapılıyor. Burada yaklaşık 22 tarla dediğimiz 16 bin civarında mayın bulunmakta, duvar hattına engel olmakta. Bunun temizliği yapılıyor. 3'üncü etapta mayın bulunmamakta. İkinci etapta şu ana kadar 3 bin mayın olduğunu biliyoruz. Sadece duvar yapımını engel olan mayınlar temizlenmekte. Birinci etaptaki mayın temizleme işleri bittikten sonra buradaki duvar çalışmasına başlanacak diye konuştu.

Sınır hattında askerin yanı sıra 750 özel harekat polisinin de 50 zırhlı araçla görev yaptığını anlatan Bilmez, Bunun 500'ü Çaldıran, 250'si de Saray'da görev yapıyor. Hem jandarmamız hem polisimiz hem sınır birliğimiz teknolojinin her seviyesinden hem İHA hem termal kameralardan yararlanarak 'Sınır namustur' bilinciyle hareket ediyor dedi.