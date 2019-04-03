Son Dakika Haberleri: Sınırdaki İnsanlar" Sergisi 11 Nisan'da Açılacak

Sınırdaki İnsanlar" Sergisi 11 Nisan'da Açılacak

1 saat önce

Haber için 2013 yılında gittiği Suriye'de, terör örgütü DEAŞ tarafından 40 gün esir tutulan ödüllü foto muhabiri Bünyamin Aygün'ün "Sınırdaki İnsanlar" adlı kişisel sergisi, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde (İKÜ) açılacak.

Sınırdaki İnsanlar
Haber için 2013 yılında gittiği Suriye'de, terör örgütü DEAŞ tarafından 40 gün esir tutulan ödüllü foto muhabiri Bünyamin Aygün'ün "Sınırdaki İnsanlar" adlı kişisel sergisi, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde (İKÜ) açılacak.

İKÜ'den yapılan açıklamaya göre, İKÜ Fotoğrafçılık Kulübü ve İletişim Tasarımı Bölümü tarafından üniversitenin Ataköy Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek sergi, 11 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

Aygün'ün 30 fotoğrafının yer alacağı sergide, ayrıca bir söyleşi de düzenlenecek.

Bünyamin Aygün

Meslek hayatına, Günaydın ve Hürriyet gazetelerinde muhabirlik yaparak başlayan Bünyamin Aygün, 2003 yılından bu yana Milliyet gazetesinde foto muhabiri olarak görev yapıyor.

Aynı zamanda gazetenin fotoğraf servisi müdürlüğünü de yürüten Aygün, bugüne kadar Irak, Suriye, Filistin ve İsrail'e giderek, birçok toplumsal olay ve afet sırasında görev aldı. 2013 yılında da haber için gittiği Suriye'de terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılarak 40 gün esir tutulan gazeteci, yaşadıklarını "IŞİD'in Elinde 40 Gün" adlı anı kitabında yayınladı.

Aygün'ün ayrıca "Işığa Tutunmak", "Gümüşhane", " Türkiye'nin Çatıları", "Kül" ve "Sessiz Devin Kalesi" olmak üzere altı kitabı bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:04 Kaynak: AA

Bünyamin Aygün, Suriye, Güncel
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