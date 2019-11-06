Son Dakika Haberleri: "Sınırdaki İnsanlar" Sergisi Bahçelievler'de
Son Dakika Kültür Sanat 'Sınırdaki İnsanlar' Sergisi Bahçelievler'de

"Sınırdaki İnsanlar" Sergisi Bahçelievler'de

6 saat önce

SURİYE'de habere gittiği 2013 yılında DEAŞ tarafından 40 gün esir tutulan, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün'ün "Sınırdaki İnsanlar" adlı kişisel fotoğraf sergisi, yarın Bahçelievler'de açılıyor.

SURİYE'de habere gittiği 2013 yılında DEAŞ tarafından 40 gün esir tutulan, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün'ün "Sınırdaki İnsanlar" adlı kişisel fotoğraf sergisi, yarın Bahçelievler'de açılıyor. Tarihi Siyavuşpaşa Köşkü'nde gerçekleşecek olan organizasyonda, Aygün'e ait 40 fotoğraf  sergilenecek.

TARİHİ SİYAVUŞPAŞA KÖŞKÜ BUTİK SANAT MERKEZİ OLACAK

Tarihi Siyavuşpaşa Köşkünü, açılacak bu sergiyle birlikte butik sanat merkezi olarak hizmete sunacaklarını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bahçelievler'in sembollerinden ve ayakta kalan tek tarihi yapısını, böylesine anlamlı bir sergiyle sanatseverlerle buluşturuyoruz. Gazeteci Bünyamin Aygün'ün objektifine yansıyan, sadece ülke sınırlarında değil, ölümle yaşam arasındaki ince sınırda yaşayan insanların hayatlarından kesitler sunulacak bu sergiye tüm sanatseverleri bekliyorum" dedi.

Bünyamin Aygün'ün, "Sınırdaki İnsanlar" fotoğraf sergisi, 7-30 Kasım tarihleri arasında gezilebilecek.


Milliyet Gazetesi, Bünyamin Aygün, Bahçelievler, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD askerlerinin Bağdadi'nin yanından kurtardığı Yezidi genç kız yaşadıklarını anlattı: Aylarca tecavüzüne uğradım
Son Dakika: Fahrettin Altun duyurdu: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı Milli Savunma Bakanı Akar: Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar ülkelerine iade edilecek Cumhurbaşkanlığı kararıyla Emniyet'te yeni şube müdürlüğü kuruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 21:30:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Sınırdaki İnsanlar" Sergisi Bahçelievler'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]