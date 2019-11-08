"Sınırdaki İnsanlar" sergisi ziyaretçilere kapılarını açtı

Bahçelievler Siyavuşpaşa Köşkü'nde düzenlenen Bünyamin Aygün'ün "Sınırdaki İnsanlar" sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı.



Bahçelievler Belediyesi tarafından tarihi Siyavuşpaşa Köşkü Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen "Sınırdaki İnsanlar" sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı. Serginin açlışına Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Gazeteci Bünyamin Aygün, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bünyamin Aygün'ün haber için gittiği Suriye'de, 2013 yılında terör örgütü DEAŞ tarafından 40 gün esir tutulması ve o anlarda yaşadıklarını fotoğrafladığı sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ayrıca Bahçelievler Belediyesi, Tarihi Siyavuşpaşa Kökü'nü açılan sergiyle birlikte Butik Sanat Merkezi olarak da hizmete sundu.



"Kültür sanat faaliyetlerini artırmak istiyoruz"



Kültür sanat faaliyetlerini artırmak istediğini söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Biz Bahçelievler Belediyesi olarak ilçemizdeki kültür sanat faaliyetlerini artırmak istiyoruz. Sınırların ötesinde umudun bittiği yerde oradaki karamsarlıkları ve sıkıntıları anlattığı o duyguyu fotoğrafla resmettiği serginin açılışını yaptık. Hem Bahçelievlerimizin nadide eserini göstermek hem de fotoğraflarımızı göstermek istedik" dedi.



"Ben konuşmayayım fotoğraflar konuşsun"



Gazeteci Bünyamin Aygün ise, "Her şeyden önce bir fotoğrafçı olarak çok mutluyum ama fotoğrafları çekerken o ortamda o anlara şahit olurken bütün karelerde mutlu değildim. Türkiye'de bu tür fotoğraflara sanata ve sanatçıya verilen destek belli kriterlerin dışında çok zor. O yüzden Bahçelievler Belediye Başkanımıza bu anlamda hem tebrik ediyor hem de teşekkür ediyorum. Çünkü önemli bir iş oldu. Umudun sınırı hayatın sınırı, ülkenin sınırı ve yaşamın sınırını fotoğraflara yansıttım. Ben konuşmayayım fotoğraflar konuşsun. Mutlu ve gururlu olduğum bir gün" ifadelerinde bulundu.



Bünyamin Aygün'ün, "Sınırdaki İnsanlar"adlı kişisel fotoğraf sergisi, 7-30 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. - İSTANBUL