Son Dakika Haberleri: Sınırdaki Kamışlı'da terör örgütünün bezleri indirildi
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Sınırdaki Kamışlı'da terör örgütünün bezleri indirildi

1 saat önce

Sınırdaki Kamışlı'da terör örgütünün bezleri indirildiMardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin terör örgütü PKKYPG kontrolündeki Kamışlı ilçesinde teröristlere ait bez parçaları, direklerden indirildi.

Sınırdaki Kamışlı'da terör örgütünün bezleri indirildi
Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin terör örgütü PKKYPG kontrolündeki Kamışlı ilçesinde teröristlere ait bez parçaları, direklerden indirildi.
Kamışlı'da bir süredir dalgalandırılan ve Nusaybin'den de görülün terör örgütü PKKYPG'yi simgeleyen bez parçalarından ikisi, geçen ay indirilmişti. Son olarak direkte bulunan bir bez parçasının da bugün yerinden kaldırıldığı görüldü.
Nusaybin, Mardin, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:32 Kaynak: DHA
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