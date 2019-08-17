Sınırdaki Kamışlı'da terör örgütünün bezleri indirildi
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MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Kamışlı ilçesinde teröristlere ait bez parçaları, direklerden indirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:11 Kaynak: DHA
MARDİN'in Nusaybin
ilçesinin karşısında bulunan Suriye
'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Kamışlı ilçesinde teröristlere ait bez parçaları, direklerden indirildi.
Kamışlı'da bir süredir dalgalandırılan ve Nusaybin'den de görülün terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçalarından ikisi, geçen ay indirilmişti. Son olarak direkte bulunan bir bez parçasının da bugün yerinden kaldırıldığı görüldü.
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