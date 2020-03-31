Sınırdaki Mehmetçikten 'Evde kal çağrısı' - Son Dakika

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Sınırdaki Mehmetçikten 'Evde kal çağrısı'
6 saat önce
Hakkari'de vatani görevlerini yapan Balıkesir ve diğer vilayetlerden Mehmetçikler, 'Evde kal' mesajı verdiler.
Hakkari'de vatani görevlerini yapan Balıkesir ve diğer vilayetlerden Mehmetçikler, 'Evde kal' mesajı verdiler.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü Türkiye'de de etkisini artırdı. Salgının önüne geçmek için çağrılar da artarak devam ediyor. "Evde kal" çağrısına sınırda görev yapan Mehmetçikler de videoyla destek verdi. Aralarında Sındırgılılı Mehmetçiklerin de olduğu klipte evde kal çağrısı yapıldı. Hakkari Derecik 5. Hudut Taburu Glini Gediği Üs Bölgesindeki Mehmetçiklerin hazırladığı videoda, "Sevdiklerin için evde kal Türkiye" çağrısı yapıldı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:49 Kaynak: İHA
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