Son Dakika Haberleri: Sınırdaki Mehmetçikten öğrencilere selam
Son Dakika Güncel Sınırdaki Mehmetçikten öğrencilere selam

Sınırdaki Mehmetçikten öğrencilere selam

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik, kendilerine mektup yazan çocuklara harekat bölgesinden bir video gönderdi.

Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik, kendilerine mektup yazan çocuklara harekat bölgesinden bir video gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nın 9 Ekim tarihinden bugüne kadar on binlerce vatandaşın mektup yazdığını ve binlerce vatandaşın askerlik şubelerine giderek askerlik için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Minik ellerin yazdığı mektuplar, harekat bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaşmaya devam ediyor. Mehmetçik, harekat bölgesinde görevleri başında kendilerine gelen mektupları okuduktan sonra cevap olarak bir video gönderdi. Mehmetçik gönderdiği videoda, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye sınırında görevimizin başındayız. Öğrenci kardeşlerimizin mektuplarını aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Öğrenci kardeşlerimizin gözlerinden öperiz. Biz görevimizin başında daima hazırız" ifadelerini kullanırken, askerlerin her birinin elindeki mektuplar dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden "Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman Mehmetçiğimizi yalnız bırakmayan, gönderdikleri selamlarla moral ve motivasyonumuzu artıran asil milletimize sonsuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunarız" notuyla paylaşılan videoda, bölgede askeri temizlik faaliyet, keşif ve gözlem gerçekleştiren askerlere "asker selamı" gönderen çocukların ve vatandaşların fotoğrafları kolaj yapıldı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Sınırdaki Mehmetçikten öğrencilere selam

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık, Mehmetçiğe selam gönderlere teşekkür videosu yayınladı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan partisine sert eleştiri: Erdoğan kazandı Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan KKTC Cumhurbaşkanı'ndan yeni açıklama: Türkiye-Suriye ilişkileri güçlenmeli AK Parti eski Milletvekili Mustafa Öztürk, Davutoğlu Hareketi'ne katılmak için istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 14:38:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınırdaki Mehmetçikten öğrencilere selam
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]