Sınırdaki muhtaç ailelere gıda yardımı yapıldı.
1 saat önce
Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli ailelere gıda yardımı dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:05 Kaynak: İHA
Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli ailelere gıda yardımı dağıtıldı.
Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der) tarafından temin edilen gıdalar, belediyeye ait araçlara yüklenerek, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürüldü. Dernek Başkanı Yılmaz Bulat ve beraberindeki heyet önümüzdeki günlerde de desteklerinin devam edeceğini dile getirdi.
Bir tır dolusu gelen gıda malzemeleri belediye personeli tarafından ailelere tek tek teslim edildi.
(Mehmet DİKEÇ/İHA)
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