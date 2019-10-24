Son Dakika Haberleri: Sınırdaki muhtaç ailelere gıda yardımı yapıldı
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Sınırdaki muhtaç ailelere gıda yardımı yapıldı

10 dakika önce

Sınırdaki muhtaç ailelere gıda yardımı yapıldıŞANLIURFA - Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli ailelere gıda yardımı dağıtıldı.

Sınırdaki muhtaç ailelere gıda yardımı yapıldı

ŞANLIURFA - Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli ailelere gıda yardımı dağıtıldı.

Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der) tarafından temin edilen gıdalar, belediyeye ait araçlara yüklenerek, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürüldü. Dernek Başkanı Yılmaz Bulat ve beraberindeki heyet önümüzdeki günlerde de desteklerinin devam edeceğini dile getirdi.

Bir tır dolusu gelen gıda malzemeleri belediye personeli tarafından ailelere tek tek teslim edildi.

Sınırdaki muhtaç ailelere gıda yardımı yapıldı

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:21 Kaynak: İHA
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