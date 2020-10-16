Sınırın öğrencileri uzun aradan sonra eğitim sevinci - Son Dakika

Sınırın öğrencileri uzun aradan sonra eğitim sevinci

Suriye sınırındaki öğrenciler roketli saldırılar ve korona virüs salgınından sonra yeniden okula başlamanın sevincini yaşıyor

ŞANLIURFA - Uzun yıllar Suriye'nin kuzeyini işgal eden PKK/ YPG terör örgütünün sivillere yönelik düzenlediği roketli saldırılar ve korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir eğitimlerine ara veren Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki öğrenciler, yüz yüze eğitimin kısmi olarak başlamasının sevincini yaşıyor.

Ülke genelinde korona virüs tehlikesinden dolayı kapalı olan okullar kısmi olarak eğitim ve öğretime açıldı. Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki okullarda da 12 Ekim pazartesi günü eğitim kısmi olarak başladı. Yıllarca Suriye'nin kuzeyini işgal eden PKK/YPG terör örgütünün oluşturduğu tehlikenin gölgesinde eğitim almaya çalışan öğrenciler, harekattan kısa bir süre sonra korona virüs salgını başladığı için okullarında yeteri kadar eğitim alamamıştı.

İki mutluluğu bir arada yaşıyorlar

Öğrenciler, geçen yıl terör örgütlerinin Barış Pınarı Harekatıyla bölgeden atılmasının ardından güvenli bir şekilde eğitime yeniden başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Okul idaresi, sınıfların bahçelerinin yanı sıra çocukların en çok kullandığı sıra ve masaları tek tek elden geçirilerek tamir etmeye başladı. Fatih Sultan Mehmet Ortaokulundaki öğrenciler yüz yüze eğitime başlamalarından ötürü sevinçli olduklarını dile getirdi. Öğrenciler" Uzaktan eğim çok sıkıntılı. Sürekli internet kesiliyor ve bağlantı kuramıyoruz ancak yüz yüze eğitim daha iyi çünkü öğretmenimiz karşımızda ve daha faydalı oluyor. Öğretmenimiz karşımızda, öğrenci arkadaşlarımız yanımızda, çok sevinçliyiz" ifadelerini kullandılar.

Hijyen ve sosyal mesafeye dikkat edildi

Sınıflarda ders gören öğrencilerin korona virüs önlemleri kapsamında, sosyal mesafeye dikkat ederek oturdukları ve tamamının maskeli olduğu gözlemlendi.