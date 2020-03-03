Sınırdaki okul Türk bayrağına boyandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınırdaki okul Türk bayrağına boyandı - Son Dakika

Sınırdaki okul Türk bayrağına boyandı

7 saat önce

Hatay'da, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için sınıra yakın noktada bulunan ilkokul binasının dış cephesi kırmızı beyaz renklerle Türk bayrağı şeklinde boyandı.

Sınırdaki okul Türk bayrağına boyandı, System.String[]

Hatay'da, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için sınıra yakın noktada bulunan ilkokul binasının dış cephesi kırmızı beyaz renklerle Türk bayrağı şeklinde boyandı.


Kırıkhan ilçesine 10 kilometre mesafede Gölbaşı Mahallesi'nde sınıra yakın noktada bulunan Gölbaşı İskan İlkokulu'nun kırmızıya boyanmış cephelerine ay-yıldız çizilmiş hali çevreden geçen askeri araçlardaki askere moral oluyor.


Yeni haliyle kentte ilgi odağı haline gelen Gölbaşı İskan İlkokulu Müdürü İrfan Türk, devam eden harekata desteklerini göstermek için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Türk, "Öğretmen, öğrenciler ve velilerle beraber desteğimizi sunarak okulumuzun dış cephesini Türk bayrağı rengine boyadık. Askerimize desteğimiz dün, bugün, yarın her zaman sunmak için okulumuzda böyle bir düzenleme yaptık. Askerlerimize kolaylıklar diliyoruz. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diyerek tüm askerlerimize Allah kolaylık versin" dedi.


Yeni boyanan okulun bahçesinde de öğrenciler 'İdlib' koreografisi oluşturarak, 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attılar. - HATAY

Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:01 Kaynak: İHA
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