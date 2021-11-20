Sınırdan 286 gram altınla geçmek isterken yakalandı - Son Dakika

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak için sınır kapısına gelen, Suriye uyrukluya şüphe üzerine üst araması yaptı. Şüphelinin üzerinde 286 gram külçe altın ele geçirildi. Şüpheli hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.

İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor