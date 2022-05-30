Sınırdan geçirilen uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sınırdan geçirilen uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi

30.05.2022 12:43
Sınırdan geçirilen uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarma ekipleri takibe aldıkları aracın içerisinde Suriye sınırından kaçak yollarla geçirildiği belirlenen uzun namlulu silah, av tüfekleri, tabanca ile mermiler ele geçirdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarma ekipleri takibe aldıkları aracın içerisinde Suriye sınırından kaçak yollarla geçirildiği belirlenen uzun namlulu silah, av tüfekleri, tabanca ile mermiler ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırından kaçak yollarla geçirdiği uzun namlulu silah ve tabancaları satmak için müşteri arayışında olan Ş.D. isimli şahsı Suruç ilçesinde takibe aldı. Şahsın kullandığı araca operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada Suriye'nin Ayn El Arap kentinden getirildiği öğrenilen 1 adet uzun namlulu silah, 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet dürbün, 4 adet bıçak, silahlara ait yedek parçalar ile çok sayıda mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs jandarma karakoluna götürülürken evinde yapılan aramada ise beslenmesi ve avlanması yasak olan 14 adet keklik, kekliklerin içerisinde tutulduğu kafesler ve çok sayıda av malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da uzun namlulu silah, 3 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi Şanlıurfa'da uzun namlulu silah, 3 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi Kargoya verilen çorap kutuları arasında 60 tabanca ele geçirildi Kargoya verilen çorap kutuları arasında 60 tabanca ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sınırdan geçirilen uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:20:52. #1.12#
SON DAKİKA: Sınırdan geçirilen uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement