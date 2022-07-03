Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi bir şahsın Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışacağı bilgisini aldı. Ceylanpınar ile Resulayn arasındaki sınır hattında önlem alan ekipler, teröristi yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sınırdan geçmeye çalışan DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika

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