Sınırdan geçmeye çalışan DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika
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Sınırdan geçmeye çalışan DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı

03.07.2022 11:54
Sınırdan geçmeye çalışan DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı

Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan DEAŞ terör örgütü üyesi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan DEAŞ terör örgütü üyesi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi bir şahsın Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışacağı bilgisini aldı. Ceylanpınar ile Resulayn arasındaki sınır hattında önlem alan ekipler, teröristi yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sınırdan geçmeye çalışan DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sınırdan geçmeye çalışan DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika
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