Sınırı geçemeyen göçmenler Dikili Otogarı'na sığındı - Son Dakika
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Sınırı geçemeyen göçmenler Dikili Otogarı'na sığındı

6 saat önce

AVRUPA'ya geçiş yapma hayaliyle geldikleri Edirne'den sınırı geçmek isterken Yunan polisinin sert müdahalesiyle karşılaştıklarını belirten aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 60 göçmen, bu defa deniz yoluyla geçişi denemek için geldikleri İzmir'in Dikili ilçesinde de engelle karşılaştı.

Sınırı geçemeyen göçmenler Dikili Otogarı'na sığındı, System.String[]

AVRUPA'ya geçiş yapma hayaliyle geldikleri Edirne'den sınırı geçmek isterken Yunan polisinin sert müdahalesiyle karşılaştıklarını belirten aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 60 göçmen, bu defa deniz yoluyla geçişi denemek için geldikleri İzmir'in Dikili ilçesinde de engelle karşılaştı. Jandarma ve Sahil Güvenliğin hava muhalefeti nedeniyle geçişine izin vermediği göçmenler, soğuk havada üşümemeleri için Dikili Otogarına yönlendirildi. Dikili Kültür ve Çevre Platformu üyeleri göçmenlere yiyecek ve giyecek yardımı yaptı.

Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin sınır hatlarına gidişleri devam ediyor. Kimi göçmenler, Yunanistan'ın kapıları açmasını beklerken bazıları botlar ile Yunan sınırını geçmeye çalışıyor. Burada Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaşan göçmenlerin bir bölümü çareyi geri dönmekte bulurken, bir bölümü de deniz yoluyla geçişi deniyor. Edirne'den dün sınırı geçmek isterken Yunan polisinin sert müdahalesi ile karşılaşan 59'u Afganistan 1'i de İran uyruklu 60 göçmen İzmir'in Dikili ilçesine geldi. Aralarında 24 çocuğun da bulunduğu göçmenler Dikili'nin kırsal Bademli Mahallesi'nden deniz yoluyla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için bot temin etmeye çalışırken jandarma ve Sahil Güvenlik engeliyle karşılaştı. Hava muhalefeti nedeniyle geçişlerine izin verilmeyen göçmenler Dikili Otogarı'na yönlendirildi. Göçmenler, geceyi otogarda yatarak geçirdi. Göçmenlerin bu durumunu öğrenen Dikili Kültür ve Çevre Platformu üyeleri, yiyecek, içecek, çocuklar için de süt, ayakkabı ve palto yardımı yaptı.

'ARAMIZDA HASTA ÇOCUKLAR VAR'

Yaşadıklarını anlatan İran vatandaşı Rıza Safari (26), "Buraya Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için geldik. Edirne'de sınırdan geçmek isterken Yunan polisi bizi yakaladı. Paralarımızı aldı. Bazı arkadaşlarımızın telefonlarını da aldılar. Biz de deniz yoluyla geçmek için buraya geldik. Denizden de geçmemize izin vermediler. Ancak birkaç güne kadar bot bulursak tekrar geçmeyi deneyeceğiz. Onun için burada bekleyeceğiz. Aramızda hasta çocuklar var. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

'8 GÜNDÜR YOLDAYIZ, ÇOK ÜŞÜDÜK'

Müjgan Fakiri (13) de 8 kişilik bir aile olduklarını belirtip, "6 kardeşim var. 8 gündür yoldayız. Göçmenlere sınır kapılarının açıldığını duyduk. Ama doğru değilmiş. Yunanistan'a geçmek istiyorduk. Kardeşlerimin elbisesi, ayakkabısı yok. Akşam dışarıda kaldık. Çok üşüdük. Polisler üşümeyelim diye, bizi buraya otogara aldı" dedi.

'PARALARIMIZI ALDILAR'

Afgan vatandaşı Hüseyin Aslani (25), "Edirne'ye sınıra gittik. Oradan Yunan tarafına geçtik. Polis bizi yakaladı. Bize iyi davranmadı. Elbiselerimizi çıkarttı. Telefonlarımızı ve paralarımızı aldı. Sadece bir şortla bizi Türkiye'ye geri gönderdi. Biz de deniz yolunu denemek için buraya geldik. Şimdilik bekliyoruz" dedi.


Edirne, Dikili, Avrupa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:09 Kaynak: DHA
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