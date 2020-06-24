Sınırı geçen Fas uyruklu göçmenlerin darp edildiği iddiası - Son Dakika

Sınırı geçen Fas uyruklu göçmenlerin darp edildiği iddiası

Kırklareli'de yakalanan 2 Fas uyruklu göçmen, ifadelerinde sınırı geçtikten sonra Bulgar polisince darp edilip değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye'ye gönderildiklerini iddia ettiler.

Kırklareli'de yakalanan 2 Fas uyruklu göçmen, ifadelerinde sınırı geçtikten sonra Bulgar polisince darp edilip değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye'ye gönderildiklerini iddia ettiler.

Kırklareli'nin Dereköy köyünde yabancı uyruklu şahısların olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, Fas uyruklu 2 göçmeni yakaladı. Göçmenler ifadelerinde, yaklaşık 1 ay önce havayoluyla İstanbul üzerinden ülkeye yasal yollarla giriş yaptıklarını, daha sonra yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçtiklerini belirttiler. Göçmenler, sınırı geçtikten sonra Bulgaristan polisi tarafından yakalanarak, üzerindeki değerleri eşyaları alınıp darp edilerek Türkiye sınırına atıldıklarını iddia ettiler. 6458 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanan 2 göçmen, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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