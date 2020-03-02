Sınırı geçerken 6 yıldır baktığı kedisi ve köpeğinden vazgeçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınırı geçerken 6 yıldır baktığı kedisi ve köpeğinden vazgeçti - Son Dakika

Sınırı geçerken 6 yıldır baktığı kedisi ve köpeğinden vazgeçti

6 saat önce

Yunanistan üzerinden Hollanda'ya geçmek için bir kedisini ve köpeği ile Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen Filistinli Ahmet, 6 yıldır baktığı köpeklerini zarar görmesin diye gözü yaşlı bir şekilde bir Türk'e emanet etti.

Sınırı geçerken 6 yıldır baktığı kedisi ve köpeğinden vazgeçti, System.String[]

Yunanistan üzerinden Hollanda'ya geçmek için bir kedisini ve köpeği ile Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen Filistinli Ahmet, 6 yıldır baktığı köpeklerini zarar görmesin diye gözü yaşlı bir şekilde bir Türk'e emanet etti. Filistinli Ahmet'in en büyük hayali Avrupa'ya gidip, 4-5 ay sonra hayvanlarına yeniden kavuşmak.


Türkiye'nin 4 gün önce sınır kapılarını açtığını duyurmasının ardından yüz binin üzerinde göçmen çeşitli yollarla Yunanistan'a ve Avrupa'ya geçti. Binlerce kişinin hala geçmek için beklediği sınırın sıfır noktasına Filistinli göçmen Ahmet'te bir kedisini ve köpeğini de Avrupa'ya götürmek için getirdi ancak Yunanistan tarafına geçerken zorlanacağı için kedisini ve köpeğini sosyal medya üzerinden tanıştığı bir Türk'e emanet etti. Ahmet, 6 yıldır baktığı evcil hayvanlardan ayrılacağı için duygulanıp ağlarken, "Hollanda'ya gitmek istiyorum. Zarar görmesinler diye Türk arkadaşa emanet ediyorum. Birkaç ay sonra oraya geçince tekrar alacağım onları yanıma" dedi.


Kedi ve köpeği sahiplenen Tolga Akyıldız ise İstanbul'dan geldiğini ve çıkan haberleri izledikten sonra köpeği ve kediyi almak için sınıra geldiğini kaydederek, "Umuyorum Avrupa'nın herhangi bir noktasına gittiğinde tekrar hayvanları ile onu buluşturacağız" diye konuştu. - EDİRNE

Yunanistan, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

7 yaşındaki Afgan Leyla, Yunan polisinin zulmünü anlattı: Beni odaya kilitleyip darp ettiler
Avrupa basını, Yunanistan'ın mültecilere orantısız güç kullanmasına dikkat çekti: Sınırda insanlık batıyor Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında geniş yankı buldu Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlerin üzerine ateş açtığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 00:42:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sınırı geçerken 6 yıldır baktığı kedisi ve köpeğinden vazgeçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]