Sınırı geçmek üzereyken yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Sınırı geçmek üzereyken yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'de haklarında yürütülen soruşturma kapsamında, Iğdır'ın Dilucu Sınır Kapısı'ndan yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmek isterken gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Sınırı geçmek üzereyken yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'de haklarında yürütülen soruşturma kapsamında, Iğdır'ın Dilucu Sınır Kapısı'ndan yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmek isterken gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün kentteki faaliyetlerine yönelik çalışmalarda 3 şüphelinin yasal olmayan yollardan çatışma bölgelerine gitme arayışında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Polisin düzenlediği operasyonda, Iğdır'daki Dilucu Sınır Kapısı bölgesinden yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmek isteyen şüpheliler M.Ö, Ü.T. ve H.T. yakalandı.

Kocaeli'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:16 Kaynak: AA
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