Son Dakika Haberleri: Sınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Sınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandı

Sınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandı

50 dakika önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/YPG terör örgütü üyesi 2 kadın terörist yakalandı.

Sınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/YPG terör örgütü üyesi 2 kadın terörist yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinden Türkiye tarafına gelmeye çalışan PKK/YPG terör örgütü üyesi 2 kadın terörist yakalandı. Gözaltına alınan teröristler İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:54 Kaynak: İHA
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