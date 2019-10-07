Son Dakika Haberleri: Sınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandı
Son Dakika Güncel Sınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandı

Sınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandı

49 dakika önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/YPG terör örgütü üyesi 2 kadın terörist yakalandı.

Sınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/YPG terör örgütü üyesi 2 kadın terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinden Türkiye tarafına gelmeye çalışan PKK/YPG terör örgütü üyesi 2 kadın terörist yakalandı. Gözaltına alınan teröristler İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:55 Kaynak: İHA
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