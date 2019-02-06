Son Dakika Haberleri: Sınırı Geçmeye Çalışan 2 Terörist Yakalandı

Sınırı Geçmeye Çalışan 2 Terörist Yakalandı

6 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınırı geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı.

Sınırı Geçmeye Çalışan 2 Terörist Yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınırı geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü üyesi 2 kişi olduğu bilgisine ulaşıldı. Hudutta görevli askerler tarafından yakalanan teröristler, jandarmaya teslim edildi. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:36 Kaynak: İHA

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