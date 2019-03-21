Son Dakika Haberleri: Sınırı Geçmeye Çalışan 3 Terörist Yakalandı

Sınırı Geçmeye Çalışan 3 Terörist Yakalandı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 terörist, Suriye tarafından sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.

Sınırı Geçmeye Çalışan 3 Terörist Yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 terörist, Suriye tarafından sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçleri Suriye'den sınırı geçmeye çalışan şahısların olduğu bilgisini elde etti. Sınırdaki önlemleri arttıran güvenlik güçleri PKK/PYD terör örgütü üyesi oldukları belirlenen 3 kişiyi yakaladı. Teröristlerle birlikte 2 adet tüfek, 59 adet fişek, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 2 adet tablet bilgisayar ele geçirildi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:20 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lüks Rezidanstaki Sır Ölümle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı Yayaya Çarpıp Altına Alan Otomobil Bariyere Girdi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti 6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar Köyün Kaderi Değişebilir! Kepçe ile Tarla Düzeltirken Tarihi Yapı Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 20:41:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınırı Geçmeye Çalışan 3 Terörist Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]