Sınırı Geçmeye Çalışan 3 Terörist Yakalandı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 terörist, Suriye tarafından sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 terörist, Suriye tarafından sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçleri Suriye'den sınırı geçmeye çalışan şahısların olduğu bilgisini elde etti. Sınırdaki önlemleri arttıran güvenlik güçleri PKK/PYD terör örgütü üyesi oldukları belirlenen 3 kişiyi yakaladı. Teröristlerle birlikte 2 adet tüfek, 59 adet fişek, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 2 adet tablet bilgisayar ele geçirildi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:20 Kaynak: İHA
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