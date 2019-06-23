Son Dakika Haberleri: Sınırı geçmeye çalışan 4 terörist yakalandı
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Sınırı geçmeye çalışan 4 terörist yakalandı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü üyesi 4 terörist yakalandı.

Sınırı geçmeye çalışan 4 terörist yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü üyesi 4 terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kentinden Türkiye'ye terör örgütü üyelerinin geçiş yapacağı bilgisini alan güvenlik güçleri, sınırda önlemlerini arttırdı. PKK/PYD terör örgütü üyesi 4 terörist, sınırı geçerken askerler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:59 Kaynak: İHA
Suriye, PKK, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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