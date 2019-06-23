Sınırı geçmeye çalışan 4 terörist yakalandı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü üyesi 4 terörist yakalandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:59 Kaynak: İHA
'nın Suruç
ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü üyesi 4 terörist yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye
'nin Ayn El Arap (Kobani
) kentinden Türkiye
'ye terör örgütü üyelerinin geçiş yapacağı bilgisini alan güvenlik güçleri, sınırda önlemlerini arttırdı. PKK/PYD terör örgütü üyesi 4 terörist, sınırı geçerken askerler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
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