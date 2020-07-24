Sınırı geçmeye çalışan DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Sınırı geçmeye çalışan DEAŞ şüphelisi yakalandı

ADIYAMAN - Hatay- Suriye sınırında yakalanarak gözaltına alınan ve DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen şahıs Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Hatay- Suriye sınırını geçmeye çalışan ve Adıyamanlı olduğu öğrenilen H.U. (30), polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen H.U., Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirilen H.U., burada sorguya alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan H.U., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrollerinden geçirildi. Hastanede alınan raporların ardından H.U. Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.