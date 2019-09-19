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Sınırı geçmeye çalışan suriyeliler yakalandı

42 dakika önce

GAZİANTEP'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 Suriyeli ile onlara yardım eden 1 Türk vatandaşı jandarma tarafından yakalandı.

Sınırı geçmeye çalışan suriyeliler yakalandı, System.String[]
GAZİANTEP'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 Suriyeli ile onlara yardım eden 1 Türk vatandaşı jandarma tarafından yakalandı.
Türkiye-Suriye sınırında devriye faaliyeti yürüten Karkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan bir grubu tespit etti. Bölgede araştırma yapan ekipler, 4 Suriyeliyi yakalayarak gözaltına aldı. Suriyelilerin Türkiye'ye geçmesine yardım ettiği belirlenen A.A. ise Alagöz Mahallesi yakınlarında gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Nizip Adliyesine sevk edilen Suriyeli 4 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edilirken, A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Karkamış, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:39 Kaynak: DHA
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