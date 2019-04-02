Sınırı Geçmeye Çalışan Terörist Yakalandı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye sınırını geçmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü üyesi bir terörist yakalandı.
Şanlıurfa
'nın Suruç
ilçesinde Suriye
sınırını geçmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü üyesi bir terörist yakalandı. Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Ay El Arap (Kobani
) kentinden Türkiye
tarafına yasa dışı yollarla geçiş olacağı bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, bölgede güvenlik önlemlerini arttırdı. Sınırda görevli askeri birlikler tarafından gece saatlerinde üzerindeki piyade tüfeği ve mermilerle birlikte yakalanan terörist, jandarmaya teslim edildi. Terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma
Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:21 Kaynak: İHA
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