Son dakika haber! Sınırı geçmeye çalışırken yakalanan terörist tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber! Sınırı geçmeye çalışırken yakalanan terörist tutuklandı

22.03.2021 20:02
Son dakika haber! Sınırı geçmeye çalışırken yakalanan terörist tutuklandı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'de ülkeye kaçak yollardan girerken yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edilen Alişer kod adlı terörist C.A.M.'nin 2017 yılında Suriye'nin Haseke bölgesi Şeddade kampında 20 gün süre ile silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, eğitimin ardından Sterahat Vezir kampında görev aldığı, 2019 yılı ocak ayından itibaren Deyrezzor Hak El Ömer bölgesinde bulunan petrol kuyularında savaşçı-asayiş olarak görevlendirildiği, ayrıca bu süre zarfında Rakka ve Boğaz cephe hatlarında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Gözaltına alınan terörist, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Kübra Nur Atik/İHA)

Son dakika haber! Sınırı geçmeye çalışırken yakalanan terörist tutuklandı

Jandarma, Türkiye, Mardin, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Sınırı geçmeye çalışırken yakalanan terörist tutuklandı - Son Dakika


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