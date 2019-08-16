Sınırı kaçak geçmek isterken yakalanan 61 kişi sınır dışı edildi
35 dakika önce
HATAY'da, Suriye'den Türkiye'ye sınırı kaçak yolla geçmeye çalışırken yakalanan 61 kişi, yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:37 Kaynak: DHA
HATAY'da, Suriye
'den Türkiye
'ye sınırı kaçak yolla geçmeye çalışırken yakalanan 61 kişi, yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildi. Hatay
'da çeşitli sınır bölgelerinden Suriye'den Türkiye'ye kaçak yolla geçmek isteyen Suriyeliler güvenlik kuvvetlerince yakalandı. Yakalananlar arasında çocuklar da bulunurken, yapılan işlemlerin ardından Suriyeliler güvenlik kuvvetleri eşliğinde Hatay'ın Reyhanlı
ilçesindeki Cilvegözü
Gümrük Kapısı'ndan sınır dışı edildi.
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