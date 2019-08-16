Son Dakika Haberleri: Sınırı kaçak geçmek isterken yakalanan 61 kişi sınır dışı edildi
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Sınırı kaçak geçmek isterken yakalanan 61 kişi sınır dışı edildi

35 dakika önce

HATAY'da, Suriye'den Türkiye'ye sınırı kaçak yolla geçmeye çalışırken yakalanan 61 kişi, yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

Sınırı kaçak geçmek isterken yakalanan 61 kişi sınır dışı edildi, System.String[]
HATAY'da, Suriye'den Türkiye'ye sınırı kaçak yolla geçmeye çalışırken yakalanan 61 kişi, yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildi.
Hatay'da çeşitli sınır bölgelerinden Suriye'den Türkiye'ye kaçak yolla geçmek isteyen Suriyeliler güvenlik kuvvetlerince yakalandı. Yakalananlar arasında çocuklar da bulunurken, yapılan işlemlerin ardından Suriyeliler güvenlik kuvvetleri eşliğinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan sınır dışı edildi.


Türkiye, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:37 Kaynak: DHA
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