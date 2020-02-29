Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor(2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor(2) - Son Dakika

Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor(2)

6 saat önce

GAZDAN ETKİLENEN GÖÇMENLER ZOR ANLAR YAŞADIYunan askerleri, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen göçmenlere gaz bombası ile müdahalesini sürdürüyor.

Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor(2), System.String[]

GAZDAN ETKİLENEN GÖÇMENLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yunan askerleri, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen göçmenlere gaz bombası ile müdahalesini sürdürüyor. Askerlerin attığı gaz bombasından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda göçmen etkilendi. Gazdan etkilenen göçmenler nefes almakta güçlük çekti. Yaşanan arbede esnasında arada kalan çocuk ve kadınlar ise zor anlar yaşadı. Kargaşada ailelerinin kaybeden bazı çocuklar ise, gözyaşı döktü. Sınırdan uzaklaşıp gazın etkisinden kurtulan göçmenler, yeniden tel örgülerin önüne gitti.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:34 Kaynak: DHA
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