Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor(3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor(3) - Son Dakika

Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor(3)

6 saat önce

YARALANAN GÖÇMENLER OLDUPazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen göçmenlere, Yunan askerleri tarafından atılan gaz bombaları zor anlar yaşatıyor.

Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor(3), System.String[]

YARALANAN GÖÇMENLER OLDU

Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen göçmenlere, Yunan askerleri tarafından atılan gaz bombaları zor anlar yaşatıyor. Atılan bir gaz bombası kapsülü, 1 göçmenin başına isabet etti. Yaralanan göçmen, bölgede bekleyen sağlık ekipleri tarafında ambulansa alınarak tedavi edildi. Bekleyiş sırasında rahatsızlanan göçmenlere de sağlık ekipleri müdahale ediyor. Göçmenlerin bekleyişleri sürüyor.

Olgay GÜLER/EDİRNE,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:14 Kaynak: DHA
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