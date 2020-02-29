Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor(3) - Son Dakika

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Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor(3)
6 saat önce
YARALANAN GÖÇMENLER OLDUPazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen göçmenlere, Yunan askerleri tarafından atılan gaz bombaları zor anlar yaşatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:14 Kaynak: DHA
YARALANAN GÖÇMENLER OLDU
Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen göçmenlere, Yunan askerleri tarafından atılan gaz bombaları zor anlar yaşatıyor. Atılan bir gaz bombası kapsülü, 1 göçmenin başına isabet etti. Yaralanan göçmen, bölgede bekleyen sağlık ekipleri tarafında ambulansa alınarak tedavi edildi. Bekleyiş sırasında rahatsızlanan göçmenlere de sağlık ekipleri müdahale ediyor. Göçmenlerin bekleyişleri sürüyor.
Olgay GÜLER/EDİRNE,
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