Sınırın açıldığını duyan mülteciler Karabük'ten yola çıktı - Son Dakika

Avrupa kapılarının göçmenlere açılmasının ardından Karabük'ten çok sayıda mülteci sınıra gitmek üzere İstanbul'a yola çıktı.



Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısıyla sonucu 33 Mehmetçiğin şehit olmasının ardından sınır kapılarının açıldığı haberi alan Karabük'teki göçmenler otogarlara akın etti. İstanbul'a hareket etmek üzere otobüslere binen ve aralarında çocukların da mülteciler Avrupa'ya gitme umuduyla yola çıktı.



Haberin duyulması üzerine otobüs seferlerinde yoğunluk yaşandığı ve ek seferler konulduğu öğrenildi. - KARABÜK