Sınırın iki tarafındaki ihtiyaç sahibi Suriyeli ve Türk ailelerin yüreklerine dokunuyorlar - Son Dakika

Sınırın iki tarafındaki ihtiyaç sahibi Suriyeli ve Türk ailelerin yüreklerine dokunuyorlar

12.02.2021 10:59
Sınırın iki tarafındaki ihtiyaç sahibi Suriyeli ve Türk ailelerin yüreklerine dokunuyorlar, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kurulan Yetim Ehli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yaptıkları yardımlarla sınırın iki komşu yerleşim yeri olan Akçakale ve Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki Türk ve Suriyeli yetimler ile ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kurulan Yetim Ehli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yaptıkları yardımlarla sınırın iki komşu yerleşim yeri olan Akçakale ve Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki Türk ve Suriyeli yetimler ile ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor.

İş insanı Ahmet Doğan'ın girişimleriyle 2017'de kurulan Yetim Ehli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Akçakale ilçesinde yaşayan çoğunluğu yetimlerden oluşan Suriyeli ve Türk ihtiyaç sahibi ailelere, yardım faaliyetlerine başladı.

Dernek, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli insani yardımlarda bulundu ve yaklaşık 2 bin aileye sıcak yemek dağıttı.

Tel Abyad'daki ihtiyaç sahibi insanlara da yardım için kolları sıvayan dernek yetkilileri, gıda, giyim ve soba gibi yardımların yanında buraya aşevi de kurdu.

Yaklaşık 2 ay önce kurulan aşevinde bin 750 aileye günlük sıcak yemek ve ekmek dağıtılmaya başlandı.

Dernek Başkanı Ahmet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çoğunluğunu yetimlerin oluşturduğu Suriyeli ve Türk ailelere imkanlar dahilinde yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de yürüttükleri yardım faaliyetlerine Barış Pınarı Harekatı sonrası Tel Abyad'da da başlama kararı aldıklarını aktaran Doğan, şöyle konuştu:

"Tel Abyad ilçesinin terörden temizlenmesinin ardından bölgeye giderek incelemede bulunduk ve AFAD aracılığıyla yardım kolileri dağıtımına başladık. Araştırmalarımız neticesinde, Hamam Türkmen'de aşevi kurulmasına karar verdik. Yaklaşık 2 ay önce faaliyete giren aşevimizde günlük bin 750 aileye sıcak yemek ve ekmek veriyoruz. Yine Tel Abyad ilçesinde 6 yetim ailenin kaldığı konukevi açtık. İnşallah önümüzdeki ay içinde yatılı Kur'an kursumuzu da açacağız. Suriye'de insanlar bu faaliyetler nedeniyle Türkiye'den çok memnunlar. Zaten biz dernek olarak Türkiye adına orada yardımlarımızı yapıyoruz. Allah, bu faaliyetlerin sürdürülmesine katkıda bulunan tüm hayırseverlerden razı olsun, desteklerini eksik etmesinler."

Suriye halkının terör örgütlerinden çok çektiğini ancak Türkiye'nin bölgeye huzur getirmesiyle vatandaşların mutlu olduğunu aktaran Doğan, hem Akçakale hem Tel Abyad ilçesindeki insanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Akçakale ve Tel Abyad'da 3 bin 750 kişiye günlük yemek ve kıyafet dağıtımlarının aralıksız devam ettiğini aktaran Doğan, "Suluk kentinde de giyim mağazamızı açtık ve günlük ihtiyaç sahibi 20 ailenin çocuklarını giydiriyoruz. Oradaki insanların durumu içler acısı, giyecek ayakkabıları olmayan çok çocuk var. Yükümüz ağır, bu konuda hayırsever vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa, Suriyeli, Suriye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sınırın iki tarafındaki ihtiyaç sahibi Suriyeli ve Türk ailelerin yüreklerine dokunuyorlar - Son Dakika


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