Son Dakika Haberleri: Sınırın iki yakasında Tel Abyad sevinci
Son Dakika Güncel Sınırın iki yakasında Tel Abyad sevinci

Sınırın iki yakasında Tel Abyad sevinci

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Tel Abyad şehir merkezinin ele geçirilmesi, sınırın her iki tarafındaki bölge insanını sevince boğdu.

Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Tel Abyad şehir merkezinin ele geçirilmesi, sınırın her iki tarafındaki bölge insanını sevince boğdu.

Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG terör örgütüne yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Tel Abyad şehir merkezinde kontrol sağlandı. Gün boyu süren bombardıman ve çatışmaların ardından şehir merkezi ile gümrük kapısının ele geçirilmesi hem Tel Abyad hem de Akçakalelileri sevince boğdu. Tel Abyad halkı Suriye Milli Ordusu bayrakları ile Akçakaleliler ise Türk bayrakları ile tekbirler getirerek, Tel Abyad'dan terörün temizlenmesinin sevincini yaşadı.

Türk ordusu topçu atışları, Suriye Milli Ordusu ise havaya açtıkları ateş ile zafer sevincini yaşadı.

(Şinasi İnan - İsmail Coşkun - Ahmet Kolsuz/İHA)

Sınırın iki yakasında Tel Abyad sevinci

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 05:45 Kaynak: İHA
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