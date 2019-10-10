Sınırın öte yanında patlama
1 saat önce
Sınırın öte yanında patlamaŞANLIURFA(İHA)- Akçakale sınırın öte yanında patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:54 Kaynak: İHA
Sınırın öte yanında patlama
ŞANLIURFA(İHA)- Akçakale sınırın öte yanında patlama meydana geldi.
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