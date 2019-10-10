Son Dakika Haberleri: Sınırın öte yanında patlama
Son Dakika Genel Sınırın öte yanında patlama

Sınırın öte yanında patlama

1 saat önce

Sınırın öte yanında patlamaŞANLIURFA(İHA)- Akçakale sınırın öte yanında patlama meydana geldi.

Sınırın öte yanında patlama

ŞANLIURFA(İHA)- Akçakale sınırın öte yanında patlama meydana geldi.

Sınırın öte yanında patlama

Akçakale, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:54 Kaynak: İHA
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