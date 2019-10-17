Son Dakika Haberleri: Sınırın ötesine Suriye Milli Ordu askerleri gönderildi
Son Dakika Güncel Sınırın ötesine Suriye Milli Ordu askerleri gönderildi

Sınırın ötesine Suriye Milli Ordu askerleri gönderildi

20 dakika önce

Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatına katılan Milli Ordu askerleri operasyon hazırlıklarını tamamlayarak sınırı geçti.

Sınırın ötesine Suriye Milli Ordu askerleri gönderildi, System.String[]

Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatına katılan Milli Ordu askerleri operasyon hazırlıklarını tamamlayarak sınırı geçti.


Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekata katılan Suriye Milli Ordu askerleri, toplanma merkezinde hazırlıklarını tamamlayarak tekbirler eşliğinde sınıra hareket etti. Konvoy halinde Telabyad'ın batısından geçen Milli Ordu askerleri, Ayn İsa bölgesine doğru gitti. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:54 Kaynak: İHA
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