Son Dakika Haberleri: Sınırın ötesine Suriye Milli Ordu askerleri gönderildi
Son Dakika Genel Sınırın ötesine Suriye Milli Ordu askerleri gönderildi

Sınırın ötesine Suriye Milli Ordu askerleri gönderildi

1 saat önce

Sınırın ötesine Suriye Milli Ordu askerleri gönderildiŞANLIURFA - Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatına katılan Milli Ordu askerleri operasyon hazırlıklarını tamamlayarak sınırı geçti.

Sınırın ötesine Suriye Milli Ordu askerleri gönderildi

ŞANLIURFA - Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatına katılan Milli Ordu askerleri operasyon hazırlıklarını tamamlayarak sınırı geçti.

Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekata katılan Suriye Milli Ordu askerleri, toplanma merkezinde hazırlıklarını tamamlayarak tekbirler eşliğinde sınıra hareket etti. Konvoy halinde Telabyad'ın batısından geçen Milli Ordu askerleri, Ayn İsa bölgesine doğru gitti.

Sınırın ötesine Suriye Milli Ordu askerleri gönderildi

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Ordu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:51 Kaynak: İHA
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