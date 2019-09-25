Son Dakika Haberleri: Sınırın sıfır noktasına asker sevkiyatı
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Sınırın sıfır noktasına asker sevkiyatı

55 dakika önce

Şanlıurfa'nın Suriye ile sınır ilçesi olan Ceylanpınar'a askeri birlikler sevk edildi.

Sınırın sıfır noktasına asker sevkiyatı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suriye ile sınır ilçesi olan Ceylanpınar'a askeri birlikler sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, içerisinde askeri personel olan 2 otobüs PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen askeri personel, otobüslerle 1'inci Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı. Personelin Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Konvoya jandarma trafik ekipleri ve ambulans da eşlik etti. - ŞANLIURFA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:31 Kaynak: İHA
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