Sınırın sıfır noktasına askeri araç sevkiyatı devam ediyor
20 dakika önce
Şanlıurfa'dan sınırın sıfır noktasına 20 araçtan oluşan zırhlı sevkiyatı yapıldı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:30 Kaynak: İHA
'dan sınırın sıfır noktasına 20 araçtan oluşan zırhlı sevkiyatı yapıldı. Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan 20 araçlık tank ve obüslerden oluşan askeri konvoy Suriye
sınırındaki Akçakale
ve Suruç
ilçelerine gitti. Akçakale ilçesine giden zırhlılar 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına alınırken Suruç ilçesine giden zırhlılar ise sınır hattına konuşlandırıldı.
(Mehmet Dikeç/İHA)
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