Son Dakika Haberleri: Sınırın sıfır noktasına askeri araç sevkiyatı devam ediyor
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Sınırın sıfır noktasına askeri araç sevkiyatı devam ediyor

1 saat önce

Sınırın sıfır noktasına askeri araç sevkiyatı devam ediyor Akçakale ve Suruç'a 20 araçlık zırhlı araç sevkiyatı yapıldıŞANLIURFA - Şanlıurfa'dan sınırın sıfır noktasına 20 araçtan oluşan zırhlı sevkiyatı yapıldı.

Sınırın sıfır noktasına askeri araç sevkiyatı devam ediyor
Akçakale ve Suruç'a 20 araçlık zırhlı araç sevkiyatı yapıldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'dan sınırın sıfır noktasına 20 araçtan oluşan zırhlı sevkiyatı yapıldı. Zırhlı araçlardan 10 tanesi Akçakale ilçesine giderken 10 tanesi ise Suruç ilçesine gitti.
Şanlıurfa 20 .Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan 20 araçlık tank ve obüslerden oluşan askeri konvoy Suriye sınırındaki Akçakale ve Suruç ilçelerine gitti. Akçakale ilçesine giden zırhlılar 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına alınırken Suruç ilçesine giden ziıhlılar ise sınır hattına konuşlandırıldı.
Şanlıurfa, Akçakale, Suruç, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:03 Kaynak: İHA
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