Sınırın sıfır noktasına askeri araç sevkiyatı
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Sınırın sıfır noktasına askeri araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:55 Kaynak: İHA
Sınırın sıfır noktasına askeri araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı. Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan askeri araçlar Akçakale ilçesindeki 3. Hudut Alay Komutanlığına ulaştı.
Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan askeri konvoy Akçakale ilçesine gece saat 24.00'da ulaştı. Askeri konvoyun ilçeye gelişi geniş güvenlik önlemleri içerisinde oldu. İlçeye gelen araçlar 3. Hudut Alay Komutanlığına alındı. - ŞANLIURFA
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