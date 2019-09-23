Son Dakika Haberleri: Sınırın sıfır noktasına askeri araç sevkiyatı
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Sınırın sıfır noktasına askeri araç sevkiyatı

1 saat önce

Sınırın sıfır noktasındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Sınırın sıfır noktasındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan askeri araçlar, Akçakale ilçesindeki 3. Hudut Alay Komutanlığına geldi.

Fıratın doğusuna yönelik yapılması muhtemel sınır ötesi terör operasyonu öncesi Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan 15 araçlık askeri konvoy gece saat 23.00'da Akçakale ilçesine ulaştı. Askeri araçların ilçeye gelişi geniş güvenlik önlemleri içerisinde oldu. Araçlar 3. Hudut Alay komutanlığına alındı.

(İHA)

Sınırın sıfır noktasına askeri araç sevkiyatı

Şanlıurfa, Akçakale, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:55 Kaynak: İHA
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine askeri araç sevkiyatı devam ediyor
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