Son Dakika Haberleri: Sınırın Sıfır Noktasına Askeri Sevkiyat

Sınırın Sıfır Noktasına Askeri Sevkiyat

8 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç konvoyu Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Sınırın Sıfır Noktasına Askeri Sevkiyat, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç konvoyu Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Hatay'ın Suriye sınırında bulunan askeri birliklere takviye olarak gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç konvoyu, Kırıkhan ilçesine ulaştı. Komandolar ve zırhlı askeri araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:57 Kaynak: İHA

Kırıkhan, Komando, Suriye, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye-Suriye Sınırındaki El Bab Kentinde Patlama: 8 Yaralı Trump'tan Kongre'nin Suriye Mektubuna "Yüzde Yüz Katılıyorum" Notu

Son Dakika! KOBİ Değer Kredisinde Kullandırılabilecek Azami Miktar 5 Milyon TL'ye Çıkarıldı Merkez Bankasının Faiz Kararına Dolar ve Euronun İlk Tepkisi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 15:05:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınırın Sıfır Noktasına Askeri Sevkiyat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]