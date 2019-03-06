Sınırın Sıfır Noktasına Askeri Sevkiyat
8 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç konvoyu Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç konvoyu Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesine ulaştı.
Hatay'ın Suriye sınırında bulunan askeri birliklere takviye olarak gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç konvoyu, Kırıkhan ilçesine ulaştı. Komandolar ve zırhlı askeri araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:57 Kaynak: İHA
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