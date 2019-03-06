Son Dakika Haberleri: Sınırın Sıfır Noktasına Askeri Sevkiyat

Sınırın Sıfır Noktasına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç konvoyu Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç konvoyu Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Hatay'ın Suriye sınırında bulunan askeri birliklere takviye olarak gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç konvoyu, Kırıkhan ilçesine ulaştı. Komandolar ve zırhlı askeri araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

(İsmet Biçen/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:06 Kaynak: İHA

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