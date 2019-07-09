Sınırın sıfır noktasına askeri sevkıyat
1 saat önce
Sınırın sıfır noktasına askeri sevkıyat Ceylanpınar ilçesine zırhlı araç sevkıyatıŞANLIURFA - Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığından hareket ederek sınırdaki ilçelere giden askeri konvoyun bir kısmı PKK/PYD terör örgütünün kontrolünde olan Suriye'nin Rasulayn kentinin...
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:41 Kaynak: İHA
Sınırın sıfır noktasına askeri sevkıyat Ceylanpınar
ilçesine zırhlı araç sevkıyatı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığından hareket ederek sınırdaki ilçelere giden askeri konvoyun bir kısmı PKK/PYD terör örgütünün kontrolünde olan Suriye
'nin Rasulayn kentinin karşısındaki Ceylanpınar ilçesine gitti.
Şanlıurfa'nın Suriye'ye sınırı bulunan Akçakale
ve Suruç
ilçelerinin yanı sıra Ceylanpınar ilçesine de sevkıyat gerçekleştirildi. 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan ve aralarında zırhlıların da bulunduğu 30 askeri araç gece saat 02.30 sıralarında Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye giriş yapan askeri konvoy sınır birliklerine doğru devam etti.
Maganda kurşunuyla yaralanan genç, 9 gün sonra can verdi
Yargıtay'ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü
Kan donduran taksici dehşetini mahkemede anlattı: Beni ona verme tecavüz edecek
Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı