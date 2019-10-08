Sınırın sıfır noktasına askeri sevkiyat devam ediyor
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Sınırın sıfır noktasına askeri sevkiyat devam ediyorŞANLIURFA - Suriye'nin Resulayn kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:29 Kaynak: İHA
Sınırın sıfır noktasına askeri sevkiyat devam ediyor
ŞANLIURFA - Suriye'nin Resulayn kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar sevk edildi.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen ve aralarında tank, kobraların ve GZPT'lerin de aralarında olduğu yaklaşık 10 araçlık konvoy Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen zırhlı araçlar Suriye sınırı hattına konuşlanacağı belirtilirken sevkiyatların sürmesi bekleniyor.
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