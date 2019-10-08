Son Dakika Haberleri: Sınırın sıfır noktasına askeri sevkiyat devam ediyor
Son Dakika 3. Sayfa Sınırın sıfır noktasına askeri sevkiyat devam ediyor

Sınırın sıfır noktasına askeri sevkiyat devam ediyor

1 saat önce

Sınırın sıfır noktasına askeri sevkiyat devam ediyorŞANLIURFA - Suriye'nin Resulayn kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar sevk edildi.

Sınırın sıfır noktasına askeri sevkiyat devam ediyor

ŞANLIURFA - Suriye'nin Resulayn kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar sevk edildi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen ve aralarında tank, kobraların ve GZPT'lerin de aralarında olduğu yaklaşık 10 araçlık konvoy Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen zırhlı araçlar Suriye sınırı hattına konuşlanacağı belirtilirken sevkiyatların sürmesi bekleniyor.

Sınırın sıfır noktasına askeri sevkiyat devam ediyor

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:29 Kaynak: İHA
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