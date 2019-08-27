Sınırın sıfır noktasında 2'nci devriye hazırlığı
1 saat önce
AKÇAKALE ilçesinde iki gündür devriye görevine ara veren askeri helikopterler sabah saatlerinde yeniden gelerek, ilçe jandarma komutanlığına konuşlandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:18 Kaynak: DHA
AKÇAKALE ilçesinde iki gündür devriye görevine ara veren askeri helikopterler sabah saatlerinde yeniden gelerek, ilçe jandarma komutanlığına konuşlandı. Suriye
'nin sıfır noktasındaki Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinde Türkiye
ve ABD'li yetkililer arasında sınırda yapılacak faaliyetlerle ilgili mutabakata varılmasının ardından sınır hattında devriye uçuşları başladı. Amerikan ordusuna ait iki askeri helikopter 24 Ağustos cumartesi günü sınır hattında Türk ve Amerikan askerleriyle birlikte devriye uçuşu gerçekleştirdi. Gün boyu süren uçuşlara iki gün ara verildikten sonra bugün sabah saatlerinde ilçe semaları yeniden hareketlendi.
Yine Amerikan ordusuna ait olduğu belirlenen iki askeri helikopter ilçe semalarında bir süre uçuş yaptıktan sonra ilçe jandarma komutanlığına indi. Helikopterlerden inen askeri heyet ise sivil bir minibüsle komutanlıktan ayrılarak Birleşik Müşterek Harekat Merkezi olarak kullanılan 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na geçti.
İlçe jandarma komutanlığında konuşlu helikopterlerin ise gün içerisinde yeniden devriye uçuşu gerçekleştirmesi bekleniyor.
- Şanlıurfa
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