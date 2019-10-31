Son Dakika Haberleri: Sınırın sıfır noktasında Ay ile yıldızın muhteşem buluşması
Son Dakika Güncel Sınırın sıfır noktasında Ay ile yıldızın muhteşem buluşması

Sınırın sıfır noktasında Ay ile yıldızın muhteşem buluşması

7 saat önce

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de Venüs'ün gökyüzünde görülmesi "ay ile yıldız" görüntüsü oluşturdu.

Sınırın sıfır noktasında Ay ile yıldızın muhteşem buluşması, System.String[]

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de Venüs'ün gökyüzünde görülmesi "ay ile yıldız" görüntüsü oluşturdu. Muhteşem görüntü seyrine doyum olmayan bir manzara olarak hafızalarda yerini aldı.

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de Venüs gezegeni gün batımından sonra çıplak gözle görülmeye başlandı. Yaklaşık olarak bir saate yakın görselliği devam eden "Ay ve yıldız" daha sonra ufuk çizgisinde kayboldu. Bu buluşma gökyüzünde bir gerdanlık gibi insicam oluşturarak muhteşem bir görüntü oluşturdu.

(İHA)

Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:00 Kaynak: İHA
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