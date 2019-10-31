Son Dakika Haberleri: Sınırın sıfır noktasında ay ve yıldızın buluşması
Son Dakika Genel Sınırın sıfır noktasında ay ve yıldızın buluşması

Sınırın sıfır noktasında ay ve yıldızın buluşması

7 saat önce

- Sınırın sıfır noktasında ay ve yıldızın buluşması Bu gece Ay ve Yıldız buluşması gerçekleşti Ay ve yıldızın nostaljik buluşması gerçekleşti.

- Sınırın sıfır noktasında ay ve yıldızın buluşması

Bu gece Ay ve Yıldız buluşması gerçekleşti

Ay ve yıldızın nostaljik buluşması gerçekleşti.

ŞANLIURFA - Sınır ilçesi olan Akçakale'de bu akşam saat 18.30 Venüs'ün gökyüzünde buluşması "ay yıldız" görüntüsü oluşturdu,bu gece ay ile yıldız adeta ucu ucuna yanaştı.Bu buluşma gökyüzünde bir gerdanlık gibi insicam oluşturdu.

Venüs gezegeni hemen gün batımından sonra rahatlıkla görülmesi açısından,akşamın ilk saatlerinde çıplak gözle görülmeye başlandı.Yaklaşık olarak bir saate yakın görselliği devam eden "ay ve yıldız" bir saat sonra ufuk çizgisinde kayboldu.

Sınırın sıfır noktasında ay ve yıldızın buluşması

Akçakale, Genel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:14 Kaynak: İHA
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