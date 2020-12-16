Sınırın sıfır noktasında balık avı - Son Dakika

Sınırın sıfır noktasında balık avı

ŞIRNAK - Şırnak'ta terörün kökünün kazınmasıyla birlikte sınırın sıfır noktasına inen vatandaşlar, burada gün boyu balık tutuyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşrası köyü Komato bölgesi ile Uludere ilçesine bağlı Habur köyü yakınlarında bulunan Kuzey Irak sınırına inen vatandaşlar soğuk havalara aldırış etmeden gün boyu balık avlıyor. Terörün kökünün kazınmasıyla birlikte rahat bir şekilde istedikleri yere giden vatandaşlar, tuttukları balıkları kilosunu 15 liradan satıyor.

Erkan Engin isimli vatandaş, Habur Çayında günlerdir balık tuttuklarını söyledi. Engin, "Günlerdir dayılarımla beraber balık avlıyoruz. Bazen hiç tutmadan eve dönüyoruz, bazen de 20 kilo tutabiliyoruz. Ben Antalya'dan geldim. Çok güzel bir bölge balığı da çok güzel. Sınır hattına kadar gidiyoruz balık tutmak için" dedi.