Sınırın sıfır noktasında balık avı - Son Dakika

Sınırın sıfır noktasında balık avı

16.12.2020 10:00

Sınırın sıfır noktasında balık avı Şırnak'ta terörün kökünün kazınmasıyla birlikte sınırın sıfır noktasına inen vatandaşlar, burada gün boyu balık tutuyor.

Sınırın sıfır noktasında balık avı

ŞIRNAK - Şırnak'ta terörün kökünün kazınmasıyla birlikte sınırın sıfır noktasına inen vatandaşlar, burada gün boyu balık tutuyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşrası köyü Komato bölgesi ile Uludere ilçesine bağlı Habur köyü yakınlarında bulunan Kuzey Irak sınırına inen vatandaşlar soğuk havalara aldırış etmeden gün boyu balık avlıyor. Terörün kökünün kazınmasıyla birlikte rahat bir şekilde istedikleri yere giden vatandaşlar, tuttukları balıkları kilosunu 15 liradan satıyor.

Erkan Engin isimli vatandaş, Habur Çayında günlerdir balık tuttuklarını söyledi. Engin, "Günlerdir dayılarımla beraber balık avlıyoruz. Bazen hiç tutmadan eve dönüyoruz, bazen de 20 kilo tutabiliyoruz. Ben Antalya'dan geldim. Çok güzel bir bölge balığı da çok güzel. Sınır hattına kadar gidiyoruz balık tutmak için" dedi.

Sınırın sıfır noktasında balık avı
Sınırın sıfır noktasında balık avı
Sınırın sıfır noktasında balık avı
Sınırın sıfır noktasında balık avı

Beytüşşebap, Şırnak, Habur, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sınırın sıfır noktasında balık avı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe Henry Onyekuru için girişimlere başladı Erdoğan müjdeyi vermişti! Esnaf destek paketinin ayrıntıları netleşiyor, başvurular e-Devlet'ten yapılacak Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Safiye'yle konuşmak isteyen Naci, meydan dayağı yedi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi "Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi Sosyal medyada gündem olan forma değiştirme olayı sonrası Eskişehirspor, açıklama yaptı
2021 yılı için doğal gaz bağlantı ve hizmet bedelleri belli oldu 2021 yılı için doğal gaz bağlantı ve hizmet bedelleri belli oldu         
10:01
Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı         
09:40
Talisca, Talisca, "Yakında birlikteyiz" cümlesini takipçi kazanmak için yazmış         
09:33
Uçaklarda kabin bagajı yasağı yarından itibaren kalkıyor Uçaklarda kabin bagajı yasağı yarından itibaren kalkıyor         
09:10
Son Dakika! Koronavirüs geçiren vatandaşların kontrolü için 24 ilde Son Dakika! Koronavirüs geçiren vatandaşların kontrolü için 24 ilde "Korona Takip Merkezleri" faaliyete geçiyor         
08:57
Türkiye'ye 11 Aralık'ta gelmesi planlanan koronavirüs aşıları Çin'deki prosedüre takıldı Türkiye'ye 11 Aralık'ta gelmesi planlanan koronavirüs aşıları Çin'deki prosedüre takıldı         
08:09
Resmi nikahlı eşiyle yaşadığı evde, dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü Resmi nikahlı eşiyle yaşadığı evde, dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü         
05:41
Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi? Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi?         
22:28
Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu         
20:24
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor         
19:44
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum         
17:40
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 10:20:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sınırın sıfır noktasında balık avı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei